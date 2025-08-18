Скидки
«Не нравится — не смотрите UFC». Деметриус Джонсон ответил критикам стиля Чимаева

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон прокомментировал реакцию зрителей на победу Хамзата Чимаева в титульном бою в среднем весе против Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319. Часть публики освистывала бойца за обилие борьбы.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Если вам не нравится смотреть борьбу, джиу-джитсу или грэпплинг, просто не смотрите UFC. Хамзат выходит в клетку и использует свои сильные стороны. Не хотите видеть его стиль — нажмите кнопку выключения. Это простое решение», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

Чимаев в Чикаго одержал победу единогласным решением судей, проведя более 21 минуты в контроле над соперником и доведя свой рекорд до 15-0 в ММА и 9-0 – в UFC. Теперь бойцу предстоит первая защита титула. Среди возможных оппонентов называются Ренье де Риддер, Энтони Эрнандес, а также победитель поединка между Нассурдином Имавовым и Кайо Борральо, который состоится 6 сентября.

