Джо Роган удивился слабой подготовке дю Плесси к грэпплингу Чимаева

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган высказался о поединке между непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым, выступающим под флагом ОАЭ, и южноафриканским звёздным атлетом Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319.

«Для Дрикуса вернуться после этого и сократить отставание от Хамзата — непростая задача. Такое превосходство в грэпплинге было не просто cледующим уровнем, а разницей в несколько ступеней. У Дрикуса не было ответа на этот проблемный вопрос. Я не знаю, кого он пригласил в тренировочный лагерь, но очевидно, что он не привлёк никого, кто обладал бы таким мастерством», — сказал Роган во время трансляции на ESPN.