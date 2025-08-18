Скидки
Уиттакер: любой, кто критикует бой Чимаева и дю Плесси, — любитель

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер раскритиковал всех, кто недоволен поединком непобеждённого Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси за титул среднего дивизиона на UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Любой, кто говорит, что это скучный бой, — любитель. Если ты фанат ММА и тебя не восхищает способность Чимаева контролировать такого упёртого бойца, как Дрикус — который постоянно вылезал из разнообразных передряг, физически никогда не устаёт, очень силён, так как его выносливости хватит на несколько дней — если тебя не поражает такое одностороннее доминирование, то ты — любитель.

Потому что такого никогда не увидишь. Такой уровень борьбы на чемпионском бою, такой уровень контроля — мы только что видели, как кого-то «распяли» на 15 минут. Как можно быть фанатом этого вида спорта и не думать: «Вау, это безумие?» — сказал Уиттакер на YouTube-канале MMArcade Podcast.

