Мурзаканов всё-таки подерётся с Ракичем на UFC 321. В организации допустили ошибку

11-й номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов, являющийся непобеждённым бойцом, всё-таки подерётся с седьмым номером дивизиона австрийцем Александаром Ракичем на турнире UFC 321.

Во время турнира UFC 319, в главном бою которого Хамзат Чимаев победил единогласным решением Дрикуса дю Плесси и стал новым чемпионом в среднем весе, в эфир был выведен кард следующего турнира UFC 320, исходя из которого стало ясно, что поединок Азамата и Александара перенесён.

Фото: Кадр из трансляции

Но сегодня, 18 августа, пресс-служба промоушена обновила графику и вернула бой Мурзаканова и Ракича в кадр UFC 321.