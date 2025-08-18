Тренер дю Плесси: я хочу уничтожить Хамзата Чимаева в реванше

Тренер Дрикуса дю Плесси Морне Виссер заявил, что в следующем поединке с Хамзатом Чимаевым хочет добиться полной победы над соперником.

«Он лежал на Дрикусе, как гребаное одеяло. Мы снова подеремся с Хамзатом, но на этот раз я хочу уничтожить его…» – сказал Морне Виссер в интервью на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе. Это было первое поражение дю Плесси с 2018 года. 6 октября 2018-го на турнире KSW 45 дю Плесси в реванше встречался с представителем Хорватии Роберто Солдичем, которому проиграл нокаутом, лишившись титула чемпиона KSW в полусреднем весе. В первом поединке в апреле того же года южноафриканец техническим нокаутом отнял чемпионство у Солдича.