Непобеждённый Итаума заявил, что хочет сразиться с Усиком

Непобеждённый Итаума заявил, что хочет сразиться с Усиком
20-летний непобеждённый чемпион по версии WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британец Мозес Итаума заявил, что хочет сразиться с абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Что дальше? Честно говоря, я буду драться с любым, кого они поставят передо мной. Если быть до конца честным, Джозеф Паркер и [Агит] Кабайел действительно заслуживают боя с [Александром] Усиком, но я бы тоже хотел воспользоваться этой возможностью. Поставь меня в один ряд с ними!» — приводит слова Итаумы издание Sky Sports.

Итаума в последнем поединке 17 августа победил нокаутом в первом раунде 37-летнего бывшего обладателя временного титула WBC в супертяжёлом весе Диллиана Уайта.

