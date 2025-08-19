Скидки
Джон Джонс сделал заявление по поводу возможного возвращения в UFC

Джон Джонс сделал заявление по поводу возможного возвращения в UFC
38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой (до 120 кг) и полутяжёлой (до 93 кг) весовой категории американец Джон Джонс высказался по поводу возможного возвращения в промоушен после недавнего завершения карьеры.

«Я продолжаю тренироваться и с оптимизмом смотрю на возможность принять участие на турнире в Белом доме. Знаю, что Дана был очень взбудоражен этим боем, и дверь ещё не закрыта полностью. Мне нравятся мои шансы. В конце концов, один на миллиард — это то, что требуется, чтобы стать Джоном Джонсом», — написал американец на своей страничке в соцсети Х.

В общей сложности на счету Джонса в ММА 28 побед при одном поражении.

Джон Джонс купается в бассейне с дагестанскими бойцами

