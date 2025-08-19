UFC Fight Night 257: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

23 августа в Шанхае (Китай) состоится турнир UFC Fight Night 257. В главном событии бразильский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Джонни Уокер сразится с китайцем Миньяном Чжаном.
В соглавном событии бывший претендент на титул в полулёгком весе (до 65 кг) американец Брайан Ортега проведёт поединок с экс-чемпионом и соотечественником Алджамейном Стерлингом.
Также в рамках главного карда российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Сергей Павлович встретится с бразильцем Вальдо Кортес-Акостой.
В России трансляцию UFC Fight Night 257 проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало турнира – в 10:00 мск, начало главного карда – в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
