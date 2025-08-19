Скидки
Команда Усика запросила отсрочку от боя с Паркером

Команда абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика запросила отсрочку от организации поединка с обязательным претендентом по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером.

«На протяжении всей своей профессиональной карьеры и Александр Усик, и вся наша команда доказали, что мы уважаем как всех потенциальных соперников, так и правила, действующие в индустрии профессионального бокса.

За последние неполные полтора года Усик осуществил историческое достижение, дважды завоевав титул абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе. Это требовало огромных физических и моральных усилий, большого самопожертвования.

Чемпион заслужил возможность восстановить организм от последствий тяжёлого режима тренировок и травм, часто невидимых снаружи. В конце концов просто отдохнуть и провести время с семьёй. А главное: он заслужил право сам выбирать своё будущее, а также время принятия решения», — приводит слова Сергея Лапина, директора команды Усика, пресс-служба промоушена Ready To Fight.

