Александр Романов — Олег Попов: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 21 на 22 августа в Голливуде (США) состоится бойцовский турнир PFL World Tournament 10. В главном бою, финале Гран-при в тяжёлом весе (до 120 кг), встретятся молдаванин Александр Романов и россиянин Олег Попов.

Трансляция турнира будет доступна на платформе Okko. Начало – в 1:00 мск.

Александру Романову 34 года. Молдаванин дебютировал как профессионал в 2016 году, имеет опыт выступлений в UFC. Всего на его счету 19 побед и три поражения.

Олегу Попову 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2024-го выступает в PFL. Всего на его счету 21 победа и два поражения.

