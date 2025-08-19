Скидки
Бокс/ММА

Александр Романов — Олег Попов: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Александр Романов — Олег Попов: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

В ночь с 21 на 22 августа в Голливуде (США) состоится бойцовский турнир PFL World Tournament 10. В главном бою, финале Гран-при в тяжёлом весе (до 120 кг), встретятся молдаванин Александр Романов и россиянин Олег Попов.

PFL 2025. PFL World Tournament 10: Finals, Холливуд, США
Александр Романов — Олег Попов
22 августа 2025, пятница. 03:05 МСК
Александр Романов
Не началось
Олег Попов

Трансляция турнира будет доступна на платформе Okko. Начало – в 1:00 мск.

Александру Романову 34 года. Молдаванин дебютировал как профессионал в 2016 году, имеет опыт выступлений в UFC. Всего на его счету 19 побед и три поражения.

Олегу Попову 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2024-го выступает в PFL. Всего на его счету 21 победа и два поражения.

Самый короткий бой в ММА

