Средневес UFC: дю Плесси наконец подрался с молодым и голодным, и что получилось

Американский боец среднего веса (до 84 кг) Брендан Аллен прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе.

«Легко говорить, когда кто-то проигрывает. Но, послушайте, оказаться под полным контролем после болтовни это смешно. Наконец-то подрался с молодым и голодным, и посмотрите, что получилось», — написал Аллен в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Исраэль Адесанья отреагировал на завоевание Чимаевым титула UFC.

