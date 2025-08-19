Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Средневес UFC: дю Плесси наконец подрался с молодым и голодным, и что получилось

Американский боец среднего веса (до 84 кг) Брендан Аллен прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе.

«Легко говорить, когда кто-то проигрывает. Но, послушайте, оказаться под полным контролем после болтовни это смешно. Наконец-то подрался с молодым и голодным, и посмотрите, что получилось», — написал Аллен в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Исраэль Адесанья отреагировал на завоевание Чимаевым титула UFC.

