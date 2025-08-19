Скидки
Чемпиона Украины дисквалифицировали на 10 лет за провал допинг-теста

Действующий чемпион Украины по боксу среди любителей Максим Зиневич провалил допинг-тестирование, сообщает Национальное антидопинговое агентство Украины.

В его допинг-пробе обнаружены запрещенные препараты остарин и лигандрол. Спортсмен отстранен от соревнований на 10 лет, начиная с 30 апреля 2025 года.

Зиневич стал чемпионом Украины, где представлял Николаевскую область, в марте, выиграв соревнования в весовой категории до 75 кг.

Ранее стало известно о провале допинг-теста победителем Олимпиады в Париже узбекистанцем Лазизбеком Муллажоновым.

Комментарии
