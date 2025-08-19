Скидки
Нокаут Шары Буллета в бою с Петросяном стал номинантом на премию World MMA Awards

Организаторы ежегодной премии в смешанных единоборствах World MMA Awards опубликовали список претендентов на награду «Нокаут года».

В число номинантов попал россиянин Шарабутдин Магомедов, нокаутировавший армянина Армена Петросяна на турнире UFC 308, состоявшемся в октябре в Абу-Даби (ОАЭ).

Шарабутдин Магомедов (Россия) – Армен Петросян (Армения), UFC 308;
Густаво Оливейра (Бразилия) — Анас Азизун (Франция), PFL Europe 2;
Маурисио Руффи (Бразилия) — Маурисио Руффи (США), UFC 313;
Роберто Солдич (Хорватия) — Сайгид Арсланалиев (Россия), ONE 171;
Фарес Зиам (Франция) – Мэтт Фревола (США), UFC Fight Night 243.

