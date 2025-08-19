«Конкретное доминирование». Сидельников – о победе Чимаева над дю Плесси

Бывший боец Bellator Кирилл Сидельников прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Бой показал конкретное доминирование. Не особенно зрелищно было. Не так, как мы все это представляли. Но Хамзат очень сильно подтянул выносливость. За пять раундов он завозил соперника, вытер все углы у октагона дю Плесси. Колоссальный контроль, рекорд. Удивительно. Он показал, что конкретно дышит. И, насколько знаю, у него были определённые травмы. Сейчас он в таком статусе, что я даже не знаю, кто ему может противостоять. Он показал колоссальный уровень выносливости, борьбы. Уверен, если бы не было повреждений, в стойке было бы не хуже», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.