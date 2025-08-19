Камару Усман сказал, кто может дать бой Чимаеву в среднем весе UFC

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман считает, что американский боец среднего веса (до 84 кг) Энтони Эрнандес смог бы бросить вызов действующему чемпиону Хамзату Чимаеву.

«В среднем весе есть талант, Эрнандес, и мне нравится смотреть, что он делает. Когда вы начинаете чувствовать вкус успеха, то закусываете удила и начинаете желать еще большего, и мне это в нем нравится. Он становится все лучше и лучше. И он определенно зайдет далеко», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Энтони Эрнандесу 31 год. Американец дебютировал в UFC в 2019 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.