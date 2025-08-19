Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман сказал, кто может дать бой Чимаеву в среднем весе UFC

Камару Усман сказал, кто может дать бой Чимаеву в среднем весе UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман считает, что американский боец среднего веса (до 84 кг) Энтони Эрнандес смог бы бросить вызов действующему чемпиону Хамзату Чимаеву.

«В среднем весе есть талант, Эрнандес, и мне нравится смотреть, что он делает. Когда вы начинаете чувствовать вкус успеха, то закусываете удила и начинаете желать еще большего, и мне это в нем нравится. Он становится все лучше и лучше. И он определенно зайдет далеко», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Энтони Эрнандесу 31 год. Американец дебютировал в UFC в 2019 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

Материалы по теме
Уиттакер назвал бойца, способного победить Чимаева в среднем весе UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android