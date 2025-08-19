Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пауло Коста заявил, что ему запретили появляться на UFC 319

Пауло Коста заявил, что ему запретили появляться на UFC 319
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста заявил, что руководство организации запретило появляться ему на турнире UFC 319 в Чикаго (США), где выступал Хамзат Чимаева.

«Я хотел отправиться на турнир в Чикаго. Мы договорились об этом с UFC после боя с Романом Копыловым. Но за несколько дней до турнира мне позвонили из промоушена и сказали: «Пауло, тебе не стоит никуда ехать. Чимаев привезёт с собой охрану, больше 20 человек». Представляете? Он постоянно ходит с охраной. В UFC сказали, что не хотят, чтобы мы встретились на арене», — сказал Коста в подкасте Ариэля Хельвани.

Материалы по теме
«Это было скучно, но я рад, так как иду за тобой, ченчен». Пауло Коста — о победе Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android