Пауло Коста заявил, что ему запретили появляться на UFC 319

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста заявил, что руководство организации запретило появляться ему на турнире UFC 319 в Чикаго (США), где выступал Хамзат Чимаева.

«Я хотел отправиться на турнир в Чикаго. Мы договорились об этом с UFC после боя с Романом Копыловым. Но за несколько дней до турнира мне позвонили из промоушена и сказали: «Пауло, тебе не стоит никуда ехать. Чимаев привезёт с собой охрану, больше 20 человек». Представляете? Он постоянно ходит с охраной. В UFC сказали, что не хотят, чтобы мы встретились на арене», — сказал Коста в подкасте Ариэля Хельвани.