Аскрен: если бы Чимаев рискнул чуть больше, то мог бы досрочно победить дю Плесси

Комментарии

Бывший чемпион Bellator и ONE американец Бен Аскрен прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Если бы Чимаев чуть больше рискнул, думаю, он нанёс бы намного больше урона и, возможно, досрочно закончил бы поединок. Возможно, для него это и не неважно…

Если у вас есть возможность закончить бой, не давайте сопернику ещё один шанс, потому что иногда достаточно и одного», — написал Аскрен в социальной сети X (ранее Twitter).

