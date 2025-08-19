Аскрен: если бы Чимаев рискнул чуть больше, то мог бы досрочно победить дю Плесси

Бывший чемпион Bellator и ONE американец Бен Аскрен прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Если бы Чимаев чуть больше рискнул, думаю, он нанёс бы намного больше урона и, возможно, досрочно закончил бы поединок. Возможно, для него это и не неважно…

Если у вас есть возможность закончить бой, не давайте сопернику ещё один шанс, потому что иногда достаточно и одного», — написал Аскрен в социальной сети X (ранее Twitter).