Сидельников сравнил навыки Чимаева и Хабиба в борьбе

Бывший боец Bellator Кирилл Сидельников сравнил навыки борьбы нового чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева с навыками Хабиба Нурмагомедова.

«У них разный стиль борьбы. У Хабиба – номинальный контроль. Но Хамзат наносит огромное количество ударов. Такого я у Орла не помню. Он умеет тотально контролировать. Но у Хамзата всё позрелищнее. Колоссальное количество ударов, тоннаж. Для меня Хамзат симпатичнее Хабиба в борьбе», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

