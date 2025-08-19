«Это ключи к победе». Американский тренер объяснил, как Кроуфорду побить Канело

Известный американский тренер Ронни Шилдс высказался о предстоящем поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Нужно заставить Канело промахиваться, а затем контратаковать. У Кроуфорда есть всё для этого. Канело уже не молод, он уже не тот, каким был 10 лет назад.

Иногда Теренсу придётся ввязываться в размен, но нужно делать это с умом. Не нужно выходить с мыслью перебить Канело. Этого не произойдёт. Нужно брать своё скоростью и защитой. Это ключи к победе», — сказал Шилдс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Материалы по теме Американский чемпион: если Кроуфорд побьёт Канело, то станет лучшим боксёром в истории

Подготовка Кроуфорда к бою против Канело