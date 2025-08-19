Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Бивола сделал заявление о трилогии с Бетербиевым

Менеджер Бивола сделал заявление о трилогии с Бетербиевым
Комментарии

Вадим Корнилов, менеджер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, заявил, что третий поединок его подопечного с соотечественником Артуром Бетербиевым состоится.

«Я не вижу оснований для обвинения. Как и в случае с двумя предыдущими боями, я верю, что третий поединок состоится.

После реванша в феврале, после четырёх больших боёв за 14 месяцев, Дмитрию нужно было время, чтобы восстановиться и справиться с проблемами. Мы публично заявили, что не сможем вернуться на ринг до конца года. У Бетербиева сейчас другие планы, но я не вижу в этом проблемы», — приводит слова Корнилова издание World Boxing News.

Материалы по теме
«Просто исчез». Тренер Бетербиева высказался о несостоявшейся трилогии с Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android