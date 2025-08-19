Менеджер Бивола сделал заявление о трилогии с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, заявил, что третий поединок его подопечного с соотечественником Артуром Бетербиевым состоится.

«Я не вижу оснований для обвинения. Как и в случае с двумя предыдущими боями, я верю, что третий поединок состоится.

После реванша в феврале, после четырёх больших боёв за 14 месяцев, Дмитрию нужно было время, чтобы восстановиться и справиться с проблемами. Мы публично заявили, что не сможем вернуться на ринг до конца года. У Бетербиева сейчас другие планы, но я не вижу в этом проблемы», — приводит слова Корнилова издание World Boxing News.