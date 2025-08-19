Скидки
Сидельников дал прогноз на бой Павловича и Кортеса-Акосты на UFC в Шанхае

Сидельников дал прогноз на бой Павловича и Кортеса-Акосты на UFC в Шанхае
Бывший боец Bellator Кирилл Сидельников дал прогноз на бой в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между россиянином Сергеем Павловичем и бразильцем Вальдо Кортесом-Акостой, который состоится 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«Сергей показал, что может бороться, является разносторонним. Есть не только банка, которой он вырубает всех бойцов. Поэтому может быть и быстрый нокаут, и трёхраундовый бой с элементами борьбы. Серёга не зацикливается на одном, начинает понимать, что это не всегда проходит. И если сейчас ему сделать реванш с Александром Волковым, никто не знает, как этот поединок закончится. Сергей сделал выводы, ждём его победу. Он немного вырос, осознал свои ошибки, пересмотрел полностью подготовку», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

