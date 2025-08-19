«Долги надо возвращать». Павлович высказался о реваншах с Волковым и Аспиналлом

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович высказался о возможных реваншах с британцем Томом Аспиналлом и соотечественником Александром Волковым.

«На самом деле мне без разницы, с кем драться. Все, кто выше меня в рейтинге, мне интересны. Есть желание, чтобы пути в октагоне ещё раз пересеклись с Волковым и Аспиналлом. Обязательно, как иначе. Долги же надо возвращать. Причём у меня нет такого, что бой с кем-то из них будет более принципиальным. Главное — на пути к поясу», — приводит слова Павловича издание Sport24.

Напомним, 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай) Павлович сразится с бразильцем Вальдо Кортесом-Акостой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.