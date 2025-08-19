«Я выдохся?» Чимаев обратился к Даниэлю Кормье после завоевания титула UFC

Новый обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев в шуточной форме обратился к бывшему чемпиону в двух весовых категориях, а ныне комментатору и аналитику американцу Даниэлю Кормье.

Напомним, Кормье ставил под сомнение выносливость Чимаева перед боем с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Кормье. «Хорошая работа».

Чимаев. «Я выдохся?»

Кормье. «Совсем нет. Ты выступил потрясающе».

Чимаев. «Спасибо, спасибо большое, брат».

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.

Чимаев прибыл в ОАЭ с титулом после победы над дю Плесси: