Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я выдохся?» Чимаев обратился к Даниэлю Кормье после завоевания титула UFC

«Я выдохся?» Чимаев обратился к Даниэлю Кормье после завоевания титула UFC
Комментарии

Новый обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев в шуточной форме обратился к бывшему чемпиону в двух весовых категориях, а ныне комментатору и аналитику американцу Даниэлю Кормье.

Напомним, Кормье ставил под сомнение выносливость Чимаева перед боем с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Кормье. «Хорошая работа».

Чимаев. «Я выдохся?»

Кормье. «Совсем нет. Ты выступил потрясающе».

Чимаев. «Спасибо, спасибо большое, брат».

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.

Материалы по теме
Камару Усман сказал, кто может дать бой Чимаеву в среднем весе UFC

Чимаев прибыл в ОАЭ с титулом после победы над дю Плесси:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android