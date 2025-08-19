«Я выдохся?» Чимаев обратился к Даниэлю Кормье после завоевания титула UFC

Новый обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев в шуточной форме обратился к бывшему чемпиону в двух весовых категориях, а ныне комментатору и аналитику американцу Даниэлю Кормье.
Напомним, Кормье ставил под сомнение выносливость Чимаева перед боем с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.
Кормье. «Хорошая работа».
Чимаев. «Я выдохся?»
Кормье. «Совсем нет. Ты выступил потрясающе».
Чимаев. «Спасибо, спасибо большое, брат».
Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.
Чимаев прибыл в ОАЭ с титулом после победы над дю Плесси: