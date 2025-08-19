Пимблетт объяснил, почему ему понравился поединок Чимаева и дю Плесси
30-летний британский топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт объяснил, почему ему понравился поединок между непобеждённым Хамзатом Чимаевым и южноафриканским атлетом Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси
«Для обычных людей смотреть этот бой будет неинтересно, но люди, которые действительно занимаются ММА, — это оценят. Мне понравился бой, потому что это высокий уровень, уровень борьбы Хамзата очень высок. Не знаю, видел ли я когда-нибудь такой поединок, такой односторонний вынос», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале Paddy The Baddy.
Хамзат завоевал свой первый титул в UFC единогласным судейским решением.
