The Hollywood Reporter составил рейтинг лучших рестлеров-актёров. Скала — второй

Авторитетное издание The Hollywood Reporter составило рейтинг профессиональных рестлеров, которые снимаются в кинолентах.

Топ-3 рейтинга заняли бывшие и действующие рестлеры промоушена World Wrestling Entertaiment (WWE). Лучшим был признан 56-летний Дэйв Батиста, известный по роли Дракса Разрушителя в таких фильмах, как «Стражи Галактики» — три части, «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал». Он дебютировал в Голливуде в 2006 году в киноленте «Странные родственники» и в сериале «Тайны Смолвиля».

Второе место досталось легендарному многократному чемпиону WWE Дуэйну «Скале» Джонсону, который начал свою кинокарьеру в 2001 году, снявшись в картинах «Воля случая» и «Мумия возвращается», а в 2002-м — в фильме «Царь скорпионов».

Третье место в рейтинге получил Джон Сина. Его кинокарьера началась до дебюта в WWE в эпизодическом появлении в фильме «К бою готовы». Первая главная роль в 2006-м — «Морской пехотинец». Первый блокбастер, принёсший Сине популярность за пределами реслинга, — роль брата Доминико Торетто в фильме «Форсаж-9».