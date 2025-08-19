Скидки
Бывшая жена Бивола объявила о том, что сменит фамилию у себя и общих с Дмитрием детей

Екатерина Бивол, являющаяся бывшей женой объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, объявила о том, что меняет свою фамилию.

«Два дня я не спала, а теперь чувствую огромное облегчение от принятого решения. 2,5 года каждый день меня попрекали фамилией. Дима сотни раз звонил со словами «Верни фамилию». Идиотизм, да? Я всегда говорила, что это фамилия моих детей, а я продолжатель рода Бивол. Ведь у Димы сестры. А я одна родила двоих пацанов.

Моя девичья фамилия не является моей родной фамилией. Это фамилия отчима моего отца. Там тоже история из сериала. Я приняла решение, что мы возьмём фамилию моего деда-уйгура. Совсем скоро: Екатерина Игоревна Джалилова, Мирон Дмитриевич Джалилов, Никон Дмитриевич Джалилов. Пап, ты рад? Возвращаюсь к истокам. Джалиловы. В соцсетях буду Джали, Катя Джали», — написала Екатерина в социальных сетях.

