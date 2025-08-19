Скидки
Хамзат Чимаев поднялся на 10 позиций в рейтинге Р4Р после завоевания титула
31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев поднялся на 10 мест в рейтинге Pound4Pound (рейтинг лучших вне зависимости от весовой категории) и занимает теперь четвёртую строчку после победы в титульном поединке на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

Лидером рейтинга P4P является не знающий поражений испано-грузинский атлет и чемпион в лёгком весе Илия Топурия. На втором месте находится российский боец Ислам Махачев. Третий — обладатель титула в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Южноафриканец Дрикус дю Плесси, у которого Хамзат единогласным решением судей забрал пояс среднего дивизиона, потерял сразу семь позиций в рейтинге и располагается теперь на 11-й строчке.

