«Тренируется хорошо кушать». Махачев затроллил Кормье

33-летний экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев в социальных сетях затроллил бывшего двойного чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также члена Зала славы UFC американца Даниэля Кормье.

Кормье выложил видеоролик, на котором занимается силовыми упражнениями в зале. Ислам оставил комментарий под записью Даниэля: «Тренируется хорошо кушать».

Отметим, что Махачев часто по-дружески подшучивает над лишним весом Кормье.

Экс-чемпион промоушена Даны Уайта Махачев свой следующий поединок проведёт с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Предполагается, что их бой станет главным событием турнира UFC 322, который, скорее всего, состоится в ноябре в Нью-Йорке (США).