Де Риддер проведёт поединок с победившим Романа Долидзе Эрнандесом — инсайдер

34-летний пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) нидерландец Ренье де Риддер может провести свой следующий поединок с 31-летним американским средневесом Энтони Эрнандесом, сообщил журналист и инсайдер KevinK в социальной сети Х.

По данным журналиста, поединок между де Риддером и Эрнандесом может появиться в карде турнира, который пройдёт в Ванкувере 18 октября.

В своём последнем поединке Ренье победил раздельным решением судей экс-обладателя титула UFC в категории до 84 кг австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Их встреча стала главным событием вечера.

Эрнандес одержал досрочную победу над Романом Долидзе на турнире UFC on ESPN 72.