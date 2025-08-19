Чимаев не выйдет в октагон раньше 2026 года — инсайдер

31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев не выйдет в октагон раньше 2026 года, сообщил журналист и инсайдер KevinK в социальной сети Х.

После турнира UFC 319 в ночь на 17 августа Хамзат заявил, что не получил никаких травм в бою с южноафриканским атлетом Дрикусом дю Плесси и готов выступить на шоу UFC 321 в Абу-Даби, если этого захочет руководство промоушена.

Чимаев одержал свою девятую победу в промоушене по истечении пяти раундов единогласным судейским решением, благодаря чему завоевал свой первый титул в UFC, став чемпионом в среднем дивизионе.