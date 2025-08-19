Чимаев не выйдет в октагон раньше 2026 года — инсайдер
Поделиться
31-летний непобеждённый российский боец и действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев не выйдет в октагон раньше 2026 года, сообщил журналист и инсайдер KevinK в социальной сети Х.
После турнира UFC 319 в ночь на 17 августа Хамзат заявил, что не получил никаких травм в бою с южноафриканским атлетом Дрикусом дю Плесси и готов выступить на шоу UFC 321 в Абу-Даби, если этого захочет руководство промоушена.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси
Чимаев одержал свою девятую победу в промоушене по истечении пяти раундов единогласным судейским решением, благодаря чему завоевал свой первый титул в UFC, став чемпионом в среднем дивизионе.
Комментарии
- 19 августа 2025
-
22:31
-
21:17
-
20:53
-
19:21
-
18:51
-
17:33
-
17:00
-
16:51
-
16:00
-
15:52
-
15:19
-
14:30
-
14:11
-
13:59
-
13:04
-
13:00
-
12:12
-
11:58
-
11:02
-
11:00
-
10:40
-
09:43
-
09:30
-
05:59
-
00:31
- 18 августа 2025
-
23:50
-
23:22
-
22:09
-
21:02
-
20:34
-
20:25
-
19:43
-
18:53
-
18:24
-
18:14