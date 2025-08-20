Скидки
«Ближе к титулу больше не будет». Пимблетт раскритиковал Царукяна за поведение на UFC 319

«Ближе к титулу больше не будет». Пимблетт раскритиковал Царукяна за поведение на UFC 319
30-летний британский топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт раскритиковал звёздного российского атлета и второго номера рейтинга в лёгком весе Армана Царукяна за поведение во время титульного поединка между непобеждённым Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Арман делал всё возможное, чтобы получить как можно больше экранного времени, в то время как его друг выиграл пояс. Ближе к титулу, чем на UFC 319, он всё равно больше не окажется», — сказал Пимблетт на своём YouTube-канале Paddy The Baddy.

Царукян был секундантом Чимаева и поднялся к нему в октагон в конце поединка.

