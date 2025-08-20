Видео: Махачев отправил в нокдаун спарринг-партнёра

В социальных сетях появился видеоролик из тренировочного лагеря 33-летнего экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, на котором он отправил своего спарринг-партнёра в нокдаун.

«Человек приехал на сборы не подготовленным, теперь страдает», — подписан видеоролик в социальных сетях.

Экс-чемпион промоушена Даны Уайта Махачев свой следующий поединок проведёт с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Предполагается, что их бой станет главным событием турнира UFC 322, который, скорее всего, состоится в ноябре в Нью-Йорке (США).

В своём последнем поединке Ислам защищал чемпионство в лёгком весе в бою с бразильцем Ренато Майкано, которого победил болевым приёмом, поставив рекорд по последовательным защитам титула в лёгком весе. После пояс стал вакантным.