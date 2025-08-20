Бой Ренье де Риддера с Энтони Эрнандесом станет главным на турнире UFC в Ванкувере

Президент UFC Дана Уайт анонсировал главный бой турнира UFC Fight Night: Vancouver.

Главным боем турнира станет противостояние 34-летнего пятого номера рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) нидерландца Ренье де Риддера и 31-летнего американского средневеса Энтони Эрнандеса.

Фото: Соцсети UFC

Отметим, турнир в Ванкувере пройдёт 18 октября.

Напомним, в своём последнем поединке де Риддер победил раздельным решением судей экс-обладателя титула UFC в категории до 84 кг австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Эрнандес же одержал досрочную победу над Романом Долидзе на турнире UFC on ESPN 72.