Бокс/ММА

Павлович оценил сильные стороны Кортеса-Акосты перед боем на UFC Fight Night 257

Павлович оценил сильные стороны Кортеса-Акосты перед боем на UFC Fight Night 257
Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович поделился мнением о предстоящем сопернике Вальдо Кортесе-Акосте, с которым встретится 23 августа на турнире UFC Fight Night 257.

UFC 2025. UFC Fight Night 257, Шанхай, Китай
Сергей Павлович — Вальдо Кортес-Акоста
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«Я так понимаю, что он был боксёром, такие неплохие руки у него, неплохо кидает руки и не дает борьбу. Я думаю, что все, кто находится в топ‑10 UFC, являются опасными ребятами, каждый из этих спортсменов обладают особенностями, которых стоит опасаться. Поэтому не списываем его счетов, всё просматривали, изучали его сильные стороны. Наверное, самый главный его аспект — это ударная техника», — сказал Павлович в эфире «Матч ТВ».

Сергей Павлович за профессиональную карьеру провёл 22 поединка и одержал 19 побед, дебютировав в UFC в 2018 году. Его оппонент Кортес-Акоста имеет в активе 14 побед при одном поражении и идет на серии из пяти выигранных боёв.

Опрос
Как закончится бой Сергея Павловича и Вальдо Кортес-Акосты?
