Никита Цзю — Лулзим Исмаили: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

20 августа на арене «Ай-Си-Си Сидней Театр» в Сиднее, Австралия, состоится боксёрский вечер, центральным событием которого станет поединок австралийца российского происхождения Никиты Цзю против македонца Лулзима Исмаили. Начало главного боя запланировано на 11:00 по московскому времени.

На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBO Inter-Continental в среднем весе. Для 27-летнего Цзю, сына легендарного Кости Цзю, это шанс продлить свою беспроигрышную серию — на его счету 10 побед в 10 боях. Исмаили, которому 28 лет, подходит к встрече с рекордом 12-1 и намерен отобрать у соперника право на пояс.

Трансляция поединка в России официально не предусмотрена: эксклюзивные права принадлежат FOX Sports Australia и Kayo Sports Boxing.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.