Джон Джонс заявил о желании потренироваться с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс заявил о желании потренироваться с новым обладателем титула организации в среднем дивизионе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым.

«Настоящий признает настоящего. Надеюсь, однажды я смогу потренироваться с ним», — написал Джонс в социальных сетях.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.

