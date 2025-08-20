Скидки
Чимаев ответил де Риддеру, заявившему о желании сразиться с ним

Чимаев ответил де Риддеру, заявившему о желании сразиться с ним
Комментарии

Новый чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев отреагировал на заявление нидерландца Ренье де Риддера, ранее заявившего о желании сразиться с ним.

«Поздравляю с поясом. Но я покажу, как выглядит настоящее доминирование в грэпплинге», — написал де Риддер в социальной сети X (ранее Twitter).

«Я заставлю выглядеть тебя как белый пояс», — ответил Чимаев.

Ренье де Риддеру 34 года. Нидерландец является бывшим чемпионом ONE FC в двух весовых категориях. Дебютировал в UFC в 2024 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы.

