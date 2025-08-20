Скидки
Павлович рассказал о несостоявшемся бое с Сирилем Ганом

Павлович рассказал о несостоявшемся бое с Сирилем Ганом
Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович заявил, что руководство организации предлагало ему поединок с двукратным претендентом на титул французом Сирилем Ганом, однако он так и не состоялся.

«Сначала была одна информация и один соперник. Потом новый оппонент. По итогам – третий. И первым соперником должен был стать Сириль Ган», — приводит слова Павловича издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай) Павлович сразится с бразильцем Вальдо Кортес-Акостой. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Сергей Павлович показал ударную работу

