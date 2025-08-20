Скидки
«Люди не будут смотреть, как парни обнимаются 25 минут». Коста раскритиковал Чимаева

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался о новом чемпионе дивизиона Хамзате Чимаеве.

«Это шоу, развлечение. Такие бойцы имеют большие шансы погубить бизнес. Меня удивило, что на пресс-конференции после боя Дана Уайт сказал: «Он выступил потрясающе». Нет, это не так. Он выступил ужасно. Это ужасно для фанатов. Знаю, UFC заключили сделку с Paramount и CBS, но люди будут смотреть что-нибудь другое. Они не будут смотреть, как эти парни 25 минут обнимаются», — сказал Коста в подкасте Ариэля Хельвани.

