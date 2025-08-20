Экс-боец UFC — о Чимаеве: у Сен-Пьера и Джонса тоже были скучные бои

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США). Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Было скучно, но мы ведь не говорим, каким скучным был Жорж Сен-Пьер, не так ли? Мы говорим о его доминировании. Хамзат заслуживает похвалы за то, что он сделал.

Скучные бои были и у Джона Джонса, они были у Сен-Пьера и Мэтта Хьюза. Они бывают у большинства чемпионов, и это часть игры. Нельзя ожидать, что каждый поединок будет зрелищным», — сказал Браун в интервью MMA Fighting.