Кевин Холланд и Марлон Вера проведут бои на турнире UFC в октябре

Комментарии

Промоушен UFC официально анонсировал часть турнира UFC Fight Night 262, который состоится 19 октября в Ванкувере (Канада).

15-й номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) американец Кевин Холланд (28-14) встретится с канадцем Майклом Мэлоттом (12-2-1). В своем последнем бою, состоявшемся в июле на UFC 318, Холланд проиграл единогласным решением соотечественнику Даниэлю Родригесу.

Фото: UFC

Бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) эквадорец Марлон Вера (22-10-1) сразится с канадцем Айманном Захаби (14-2). В своем последнем бою, состоявшемся в августе 2024 года, Вера уступил единогласным решением бразильскому экс-чемпиону Дейвисону Фигейреду.

Фото: UFC

