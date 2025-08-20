Скидки
Царукян сказал, когда в UFC должны назначить ему следующий бой

Царукян сказал, когда в UFC должны назначить ему следующий бой
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о следующем выступлении.

«Топурия хочет вернуться в январе, феврале. А я уже давно не дрался и думаю, что мне нужно будет подраться в октябре, ноябре. Я разговаривал с боссом вчера. Они сказали, что, может быть, организуют бой с кем-нибудь в Абу-Даби или в Катаре», — заявил Царукян в интервью YouTube-каналу Адама Зубайраева.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2024 года на турнире UFC 300, Царукян победил единогласным судейским решением бразильского экс-чемпиона Чарльза Оливейру.

Новости. Бокс/ММА
