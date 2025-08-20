«Его никогда не победят!» Холлоуэй эмоционально прокомментировал победу Чимаева на UFC 319

Бывший чемпион UFC американец Макс Холлоуэй прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США). Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

«Он превзойдет меня по числу значимых ударов. У него их будет тысяча, и никто никогда его не победит. Невероятно!» — сказал Холлоуэй в видео на своём YouTube-канале.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.

