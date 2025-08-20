Скидки
«Его никогда не победят!» Холлоуэй эмоционально прокомментировал победу Чимаева на UFC 319

«Его никогда не победят!» Холлоуэй эмоционально прокомментировал победу Чимаева на UFC 319
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Макс Холлоуэй прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США). Напомним, Чимаев победил единогласным судейским решением и стал новым чемпионом в среднем весе (до 84 кг).

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев (W)
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
UD
Дрикус дю Плесси

«Он превзойдет меня по числу значимых ударов. У него их будет тысяча, и никто никогда его не победит. Невероятно!» — сказал Холлоуэй в видео на своём YouTube-канале.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.

Новости. Бокс/ММА
