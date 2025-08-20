Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович назвал россиянина, способного войти в топ-5 тяжёлого веса UFC

Павлович назвал россиянина, способного войти в топ-5 тяжёлого веса UFC
Комментарии

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович считает, что чемпион ACA соотечественник Евгений Гончаров смог бы конкурировать в престижнейшей организации мира.

«Жека – крепкий парень, хорошо обученный во всех аспектах, поэтому, я думаю, в топ-5 спокойно мог бы быть», — сказал Павлович на пресс-конференции.

Евгению Гончарову 39 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2019-го выступает в ACA, где одержал восемь побед и потерпел одно поражение. В своем последнем бою на ACA 178 в августе 2024 года победил единогласным решением Адама Богатырёва.

Материалы по теме
Опрос
Как закончится бой Сергея Павловича и Вальдо Кортес-Акосты?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android