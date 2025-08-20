Скидки
Бетербиев: сторона Бивола сделала всё, чтобы третьего боя не случилось

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев рассказал о несостоявшихся переговорах в третьем поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Саудиты совершенно ни при чём. Они спокойно отдали бой российским организаторам. Я свидетель, что было сделано всё возможное, чтобы третий бой состоялся. Но сторона Бивола сделала всё, чтобы ничего не получилось. Ну а потом вы видели и сами — пошли фотографии с отдыха, из палаты после операции и т. д.» — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Менеджер Бивола сделал заявление о трилогии с Бетербиевым

40-летний Артур Бетербиев показал работу на груше:

