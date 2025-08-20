Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев: непонятно, почему люди хотят сфотографироваться со мной. Я никакой не чемпион

Бетербиев: непонятно, почему люди хотят сфотографироваться со мной. Я никакой не чемпион
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о своём звёздном статусе в отсутствие мировых титулов.

«Непонятно, почему на улице люди до сих пор хотят со мной сфотографироваться? Я вроде бы никакой не чемпион… А может, они меня просто с кем-то путают», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, в феврале Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Материалы по теме
Бетербиев: не откажусь от поединка с Биволом, даже когда мне будет под 50 лет

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android