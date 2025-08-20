Бетербиев: непонятно, почему люди хотят сфотографироваться со мной. Я никакой не чемпион

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о своём звёздном статусе в отсутствие мировых титулов.

«Непонятно, почему на улице люди до сих пор хотят со мной сфотографироваться? Я вроде бы никакой не чемпион… А может, они меня просто с кем-то путают», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, в феврале Бетербиев потерпел первое поражение в карьере, уступив большинством судейских голосов соотечественнику Дмитрию Биволу.

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым: