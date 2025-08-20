«Скажите ему, что я ищу его». Белал Мухаммад вызвал на бой Камару Усмана

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад в очередной раз заявил о желании провести поединок с нигерийцем Камару Усманом.

«По правде говоря, я больше ни на кого не обращаю внимание. Я настраиваюсь на свой следующий бой, на следующего соперника. Если увидите Усмана, обязательно скажите ему, что я ищу его», — приводит слова Мухаммада издание MMAJunkie.

В своем последнем бою на UFC 315 в мае Мухаммад проиграл единогласным решением австралийцу Джеку Делла Маддалене, лишившись чемпионского титула. Усман на UFC on ESPN 69 в июне победил единогласным решением американца Хоакина Бакли.