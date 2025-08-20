Скидки
Никита Цзю победил Лулзима Исмаили в Австралии

Никита Цзю победил Лулзима Исмаили в Австралии
Комментарии

В Сиднее (Австралия) завершился вечер профессионального бокса, в рамках которого непобежденный проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) австралиец Никита Цзю (10-0, 8 KO) встретился с македонцем Лулзимом Исмаили (12-0, 7 KO). Победу в первом раунде (соперник отказался от продолжения боя) одержал Цзю, защитив титул WBO Intercontinental. Отметим, что Исмаили побывал в нокдауне.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Никита Цзю (W) — Лулзим Исмаили
20 августа 2025, среда. 14:40 МСК
Никита Цзю
Окончено
TKO
Лулзим Исмаили

Никите Цзю 27 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю и брат экс-чемпиона мира Тимофея Цзю, дебютировал как профессиональный боксер в 2022 году.

