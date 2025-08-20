Никита Цзю прокомментировал победу над Лулзимом Исмаили

Непобежденный проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Никита Цзю (11-0, 9 KO) прокомментировал победу над македонцем Лулзимом Исмаили (12-1, 7 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 20 августа, в Сиднее (Австралия).

«Это не просто так. Это большой успех. Сейчас мы в огне. Почему нет? Всё прекрасно. Я быстро почувствовал его. Почувствовал его руки. В середине раунда нашёл к нему подход. А дальше: «Ауч». Спасибо всем, кто меня поддерживает. Я вернулся», — сказал Цзю после боя.

Никите Цзю 27 лет. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю и брат экс-чемпиона мира Тимофея Цзю, дебютировал как профессиональный боксер в 2022 году.

