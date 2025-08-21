Артур Бетербиев назвал «рай на Земле». Это не Канада

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о своем отношении к столице Чеченской Республике — городе Грозном.

«Я прилетел домой в Грозный. Больше никуда не ездил. Практически всё время провёл просто дома. Поэтому впечатления остались, конечно, хорошие. Потом поехал на сборы в Приэльбрусье. Мне там очень нравится, я езжу туда с 2005 года. Там хорошее место и очень хорошие люди. Если бы на Земле был рай, думаю, что он был бы там», — сказал Бетербиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

